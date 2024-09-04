لويس دياز: رحيل صلاح سيؤلمنا كثيرا.. أتمنى ألا يرحل

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لويس دياز - ليفربول

يرى لويس دياز جناح ليفربول أن رحيل محمد صلاح المحتمل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري سيؤلم ليفربول كثيرا.

وينتهي عقد الدولي المصري مع ليفربول بنهاية موسم 2024-2025، ويمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه الصيف المقبل مجانا.

وقال لويس دياز في تصريحات لقناة تيليموندو: "إمكانية رحيل صلاح بنهاية الموسم؟ سيكون الأمر صعبا علينا كلاعبين، وكذلك على نادي ليفربول".

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وأضاف "رحيل صلاح سيؤلمنا كثيرا، لديه موسم كامل للتفكير في الأمر، الأمر ليس سهلا على الإطلاق".

وتابع "صلاح يتحدث إلينا دائمًا، سيكون من الصعب جدا خسارة لاعب مهم مثله، أتمنى ألا يرحل".

وتألق الثنائي وقاد ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في مباراة سجل فيها صلاح هدفا وصنع هدفين لزميله الكولومبي.

عقب الفوز على مانشستر يونايتد، كشف محمد صلاح عن مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "حظيت بفترة إعداد جيدة وقضيت الكثير من الوقت منفردا وفكرت بصورة إيجابية. كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وتابع "أشعر بالحرية في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث في العام المقبل".

وعن مستقبله اختتم "سنرى إن كنت سأستمر أم لا. لم يتحدث معي أحد من النادي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي".

وصنع صلاح أول هدفين للريدز، وسجل الثالث في دربي الشمال الغربي.

ورفع صلاح رصيده لـ 15 هدفا ضد مانشستر يونايتد كأكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا ضد يونايتد منذ جيمي جريفيس في 1968.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وهز صلاح شباك أولد ترافورد 10 مرات في آخر 7 زيارات فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 352 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول محمد صلاح لويس دياز
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