خبر في الجول - الصفقة الأولى.. عبد العزيز السيد على أعتاب بتروجت

أتم نادي بتروجت العائد حديثا للدوري المصري اتفاقه مع البنك الأهلي لضم عبد العزيز السيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الظهير الأيسر سينضم بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وسيرحل اللاعب البالغ 30 عاما عن صفوف البنك الأهلي بعد أشهر فقط من انتقاله في للفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

واكتفى عبد العزيز بخوض 3 مباريات فقط بقميص البنك الأهلي الموسم الماضي.

وسبق أن ارتدى قميص بتروجت في موسم 2017-18 ولعب بقميص الفريق 4 مباريات بعدد دقائق 44 دقيقة.

وبدأ الظهير مشواره مع طلائع الجيش ثم الداخلية وبتروجت وعاد للداخلية وساهم في صعود الفريق مجددا للدوري الممتاز ثم البنك الأهلي.

وخاض عبد العزيز السيد إجمالا 77 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 8 أهداف.

وعاد بتروجت من جديد للدوري الممتاز بعد 5 مواسم في الدرجة الثانية، إذ تصدر ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي.

وسيكون عبد العزيز أولى صفقات بتروجت للموسم الجديد.

من هو عبد العزيز السيد؟

بدأ مع طلائع الجيش ثم الداخلية وبتروجت وعاد للداخلية وساهم في صعود الفريق مجددا للدوري الممتاز.

تعرض لإصابة قوية في الوجه أجرى على إثرها جراحة بعد التحام مع علي جبر في لقاء بيراميدز الموسم الماضي.

الظهير الأيسر يشغل أيضا مركزي الجناح ولاعب الوسط، وسجل 8 أهداف في الدوري آخر 3 منها من ركلات جزاء.

انضم لصفوف البنك الأهلي مقابل 3 ملايين جنيه لمدة موسمين ونصف.