خبر في الجول – الجونة يحدد سعر بيع رضا صلاح للنادي المصري

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 11:46

كتب : عمرو نبيل

رضا صلاح لاعب الجونة

حدد نادي الجونة سعر بيع لاعبه رضا صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الجونة تلقى عرضا من المصري لشراء رضا صلاح.

وأخبر الجونة نظيره المصري أن سعر بيع رضا صلاح هو 10 ملايين جنيه.

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من جانبه تقدم المصري بعرض يبلغ 7 ملايين جنيه للتعاقد مع رضا صلاح من الجونة، بالإضافة لاستمرار إعارة الثنائية فرانك إيتوجا وإسلام عطية للنادي البرتقالي.

وحتى الآن يدرس المسؤولين في الجونة عرض المصري قبل الرد بشكل رسمي على النادي البورسعيدي.

وانضم رضا صلاح البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الجونة في يناير الماضي قادما من المنصورة.

ولعب مع الجونة في الدوري 24 مباراة سجل خلالها 3 أهداف أبرزها في شباك الزمالك.

حكاية في الجول – رضا صلاح.. من بديل في المظاليم إلى التسجيل في الدوري الممتاز

#ميركاتو المصري الجونة رضا صلاح
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