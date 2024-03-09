حكاية في الجول – رضا صلاح.. من بديل في المظاليم إلى التسجيل في الدوري الممتاز

من لاعب يجلس على مقاعد البدلاء في الدرجة الثانية إلى لاعب يسجل الأهداف في الدوري الممتاز.

رضا صلاح النادي : الجونة الجونة

هو رضا صلاح، لاعب فريق الجونة الحالي والمنصورة السابق.

رضا صلاح قاد فريقه الجونة للفوز على بلدية المحلة في الجولة 16 من الدوري المصري، وذلك بعدما انضم للفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المنصورة.

ويستعرض معكم FilGoal.com قصة رضا صلاح لاعب الجونة الحالي.

يمتلك رضا صلاح قصة غريبة، فهو انضم إلى المنصورة في الصيف الماضي بعدما قرر نادي الإنتاج الحربي الاستغناء عنه لعدم استطاعته حجز مكانا أساسيا في الفريق.

بعدها انضم إلى نادي مكادي في دوري المحترفين وأثناء مشاركته في لقاء ودي ضد الجونة لاختباره شاهده مسؤولي النادي الساحلي وقرروا التعاقد معه.

بالفعل دخل الجونة في مفاوضات معه وانضم اللاعب إلى الجونة بدلا من مكادي.

ويقول شريف شعبان مدير الكرة السابق في الإنتاج الحربي لـFilGoal.com: "أثناء عملي في الترسانة كان رضا صلاح أحد اللاعبين المميزين في صفوف الفريق وكان ضمن اهتمامات الاهلي لولا تعرضه للإصابة، وعندما عملت في الإنتاج الحربي رشحته للمدير الفني عبد الناصر محمد وتمت استعارة اللاعب ثم التعاقد معه بشكل نهائي".

وأضاف "اللاعب بعدها تعرض للإصابة ولم يقنع حسام عبد العال مدرب الفريق وقتها لذلك تم الاستغناء عنه الصيف الماضي".

وأوضح "تواصلت مع العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وطلبت منه بإلحاح التعاقد مع ثنائي الإنتاج إيهاب فؤاد ورضا صلاح قبل غلق القيد، ليتم بيع اللاعب في يناير إلى الجونة وإيهاب فؤاد لا يزال مع المنصورة".

من جانبه قال شريف أبو العزم مدير الكرة في المنصورة لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع رضا صلاح من الإنتاج لكنه لم يلعب كثيرا، وبدأ كلاعب بديل وتم استبعاده من الكثير من المباريات ليطلب الرحيل ووافقنا على انضمامه إلى مكادي قبل بيعه للجونة".

وأشار "ربما لم يتأقلم اللاعب مع المنصورة وهو حاليا يظهر بمستوى جيد في الدوري الممتاز ونتمنى له التوفيق".

على جانب آخر قال عبد اللطيف الدوماني مدرب المنصورة لـFilGoal.com: "اللاعب تعاقدت معه قبل غلق القيد ومع ذلك بدأ أساسي في بداية الدوري ولكنه تعرض للإصابة فابتعد عن الفريق وبعض المباريات كان بديلا والإدارة وافقت على رحيله".

واستكمل "رضا صلاح يمتاز باللعب في وسط الملعب ويجيد اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى وهو مميز في التسديدات أيضا وسيظهر بمستوى مميز في الدوري".

أخيرا قال أحمد الصحيفي رئيس نادي مكادي لـFilGoal.com: "أثناء قيادة محمد صلاح للفريق طلبنا التعاقد مع رضا صلاح لاعب المنصورة وتم الاتفاق الرسمي ووقع اللاعب على العقود ليشارك في لقاء ودي مع الجونة، وعندما شاهده علاء عبد العال مدرب الجونة اقتنع بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه".

وأتم تصريحاته "نظرنا لمصلحة اللاعب بالحصول على فرصة في الدوري الممتاز وقررنا رحيله للجونة لأن تعاملي مع كل اللاعبين بمثابة أبنائي".

رضا صلاح البالغ من العمر 26 عاما لعب مع الجونة في الدوري المصري هذا الموسم 4 مباريات فقط وسجل هدف.