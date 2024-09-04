بعد 10 سنوات.. أليكس تيليس يعود للدوري البرازيلي

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي ضم أليكس تيليس في صفقة انتقال حر.

وذلك عقب فسخ عقد تيليس مع النصر السعودي بالتراضي.

ووقع تيليس على عقد يربطه ببوتافوجو حتى نهاية عام 2026.

وبذلك عاد أليكس للدوري البرازيلي بعد رحلة استمرت لمدة 10 سنوات في أوروبا والخليج.

وكانت شبكة جلوبو سبورتي البرازيلية قد أوضحت أن النادي بدأ مفاوضات سريعة مع تيليس عقب الإعلان عن فسخ التعاقد الذي يربطه بالنصر.

قرر نادي النصر السعودي فسخ عقد أليكس تيليس لاعب الفريق.

وأفاد النادي في بيان: "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي".

وأصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي فريق.

وذكرت صحيفة O Jogo البرتغالية أن تيليس لديه العديد من العروض من الدوري التركي.

وانضم الظهير الأيسر إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2023 مقابل 4.6 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما تجربة اللعب في الدوري التركي مع جالاتاسراي.

ورحل تيليس من جريميو البرازيلي إلى جالاتاسراي في يناير 2014 مقابل 6 ملايين يورو.

وانتقل تيليس في صيف 2015 إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ثم تعاقد بورتو معه في صيف 2016 مقابل 7.3 مليون يورو، ليرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 مقابل 15 مليون يورو.

وخرج معارا إلى إشبيلية في الانتقالات الصيفية عام 2022 قبل أن يعود إلى يونايتد ثم يرحل إلى النصر.

ولعب تيليس مع النصر إجمالا 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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