رئيس غزل المحلة: تقدمنا بشكوى ضد الزنفلي.. ولن نترك حقوقنا

كشف وليد خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم عن تقدم ناديه بشكوى ضد محمود الزنفلي.

وأعلن الزنفلي عبر FilGoal.com انتقاله لنادي حرس الحدود رغم إعلان غزل المحلة ضم اللاعب منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وقال وليد خليل رئيس غزل المحلة عبر صدى البلد: "تقدمنا بشكوى ضد محمود الزنفلي ولن نترك حقنا، اللاعب وقع وبصم على عقود انضمامه وقمنا بإيداع قيمة الشرط الجزائي لنادي الداخلية".

وأضاف "الزنفلي هو من طلب عرض فيديو الإعلان عن التعاقد معه، وفوجئنا بعد ذلك بإغلاق هاتفه".

وشدد "لا أعلم شيئا عن توقيعه لحرس الحدود وسيتم التحقيق مع اللاعب من جانب اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة".

الزنفلي كان قد عاد إلى صفوف الداخلية بعد انتهاء إعارته إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند شراء، لكن النادي لم يفعل بند الشراء في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي قد رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم المنقضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعهم مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.