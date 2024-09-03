رغم إعلان غزل المحلة ضمه.. الزنفلي لـ في الجول: وقعت لحرس الحدود

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:40

كتب : عمرو نبيل

محمود الزنفلي - الأهلي

كشف محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية عن توقيعه لنادي حرس الحدود.

وكان نادي غزل المحلة قد أعلن تعاقده منذ ايام مع حارس الأهلي السابق. (طالع التفاصيل)

وقال الزنفلي لـ FilGoal.com: "وقعت 3 سنوات لنادي حرس الحدود والاستغناء سيخرج من نادي الداخلية إلى الحرس".

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وأوضح "التراجع عن الانتقال لغزل المحلة جاء بسبب عدم الاتفاق على بعض الأمور التعاقدية رغم الإعلان الرسمي من النادي".

وتابع "الاستغناء لم يخرج من نادي الداخلية إلى غزل المحلة من الأساس ولذلك يحق لي الانتقال لأي ناد آخر".

الزنفلي كان قد عاد إلى صفوف الداخلية بعد انتهاء إعارته إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند شراء، لكن النادي لم يفعل بند الشراء في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي قد رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم المنقضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعهم مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

الزنفلي غزل المحلة حرس الحدود
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