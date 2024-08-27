على ألحان "حكاية شعب".. غزل المحلة يعلن ضم "السد العالي" محمود الزنفلي

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي السابق.

محمود الزنفلي النادي : غزل المحلة غزل المحلة

ولم يذكر نادي غزل المحلة تفاصيل التعاقد، لكن اللاعب كان قد عاد إلى صفوف الداخلية بعد انتهاء إعارته إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند شراء، لكن النادي لم يفعل بند الشراء في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي قد رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم المنقضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعهم مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.