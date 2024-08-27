على ألحان "حكاية شعب".. غزل المحلة يعلن ضم "السد العالي" محمود الزنفلي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 18:21

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - محمود الزنفلي

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي السابق.

محمود الزنفلي

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

ولم يذكر نادي غزل المحلة تفاصيل التعاقد، لكن اللاعب كان قد عاد إلى صفوف الداخلية بعد انتهاء إعارته إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند شراء، لكن النادي لم يفعل بند الشراء في نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
لمزاملة مابولولو.. أهلي طرابلس يتعاقد مع نجم الترجي محسن صالح: كولر أكثر المدربين إخلاصا في الأهلي رغم عنده.. فايلر كان مرفه وأعذر الجمهور رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي مدرب جور ماهيا لـ في الجول: كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات.. وموقفنا من لعب المباراتين في مصر

وكان الزنفلي قد رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم المنقضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعهم مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

محمود الزنفلي غزل المحلة
نرشح لكم
فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه تليجراف: برينتفورد يطلب 50 مليون إسترليني من أهلي جدة للتخلي عن إيفان توني.. وموقف تشيلسي خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون
أخر الأخبار
فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه 13 دقيقة | ميركاتو
استعدادا لفك القيد.. مصر للمقاصة يتمم أول صفقاته الصيفية 21 دقيقة | القسم الثاني
زد ينهي أحلام الإسماعيلي ويطير إلى نهائي كأس مصر 39 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الكأس - الشامي يقود هجوم المصري.. وبيراميدز بالقوة الضاربة وغياب رمضان صبحي 39 دقيقة | الكرة المصرية
تليجراف: برينتفورد يطلب 50 مليون إسترليني من أهلي جدة للتخلي عن إيفان توني.. وموقف تشيلسي 43 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي ساعة | ميركاتو
أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان