القبض على رافا مير لاعب فالنسيا
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:16
كتب : FilGoal
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رافا مير لاعب فالنسيا.
وأتهم مير وأحد أصدقائه بتهمة الاعتداء الجنسي من قبل سيدة لم يتم الكشف عن هويتها.
وفي بيان رسمي أعلن فالنسيا علمه بالأمر مع عدم توفر المعلومات الكافية للنادي حتى الآن حول القضية.
اللاعب صاحب الـ 27 عاما يقضي الموسم الحالي معارا إلى فالنسيا من صفوف إشبيلية.
وشارك رافا مير في أول 4 مباريات مع فالنسيا بالدوري في الموسم الحالي وصنع خلالها هدف وحيد.
مير شارك مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخب إسبانيا وحصل على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو 2020 ولكن لم يسبق له اللعب مع المنتخب الأول.
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