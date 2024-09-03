كما كشف في الجول - المصري يعلن رحيل عمرو موسى بعد 11 عاما
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 22:04
كتب : عمرو نبيل
أعلن النادي المصري رحيل عمرو موسى قائد الفريق عن صفوفه.
وانتهى تعاقد المصري مع عمرو موسى بنهاية الموسم المنصرم.
وكشف المصري عبر حسابه على فيسبوك عن رحيل عمرو موسى بشكل رسمي.
وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار المصري على عدم تجديد تعاقد عمرو موسى قائد الفريق. (طالع التفاصيل)
واستقر المصري على عدم تجديد عقد قائده بناء على رغبة علي ماهر مدرب الفريق.
عمرو موسى يلعب في صفوف المصري 2013 قادما من نبروه لتنتهي رحلته مع الفريق بعد 11 عاما.
صاحب الـ 35 عاما لعب 314 مباراة مع المصري وسجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.
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