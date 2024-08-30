خبر في الجول - المصري يحسم مستقبل عمرو موسى.. ويضع أحمد أيمن منصور في الانتظار

حسم النادي المصري موقفه من تجديد تعاقد عمرو موسى قائد الفريق.

وينتهي تعاقد موسى مع المصري بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري استقر على عدم تجديد تعاقد عمرو موسى قائد الفريق.

واستقر المصري على عدم تجديد عقد قائده بناء على رغبة علي ماهر مدرب الفريق.

عمرو موسى يلعب في صفوف المصري 2013 قادما من نبروه.

صاحب الـ 35 عاما لعب 314 مباراة مع المصري وسجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

كما علم FilGoal.com أن إدارة المصري قررت وضع أحمد أيمن منصور في قائمة الانتظار بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسينتظر المصري حتى شهر يناير المقبل لإعادة قيد أحمد أيمن منصور بناء على الحالة الطبية للاعب.

ويعاني أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وتعرض أحمد منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى خلال مواجهة المصري وزد بالدوري.

صابة القطع في الرباط الصليبي هي الثانية لأحمد أيمن منصور خلال مسيرته، وكانت الأولى أيضا بقميص المصري خلال فترته الأولى مع الفريق.

وانضم منصور للمصري في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وشارك منصور في 10 مباريات منذ عودته بقميص المصري.