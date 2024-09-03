خبر في الجول - الأقرب عدم انضمامه.. غموض في موقف عبد المنعم من المنتخب

يقترب محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي من الغياب عن معسكر منتخب مصر.

وكان نادي نيس قد أعلن منذ قليل تقديم عبد المنعم ويوسف موكوكو لوسائل الإعلام غدا الأربعاء.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن هناك غموض في موقف انضمام عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر.

وهناك تواصل بين المنتخب المصري ونادي نيس الفرنسي في الوقت الحالي من أجل حل الأزمة.

وكان من المقرر أن يصل محمد عبد المنعم إلى مصر اليوم الثلاثاء للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وحتى الآن الأقرب عدم انضمام محمد عبد المنعم لمعسكر منتخب مصر الحالي.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لتوقف سبتمبر الدولي.

وكان منتخب مصر قد خاطب الأهلي من أجل ضم محمد عبد المنعم بجانب عدد من اللاعبين الآخرين.

لكن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

ويشترط فيفا طلب أي منتخب استدعاء لاعبه من ناديه قبل 14 يوما من التوقف الدولي وإلا يحق للنادي التمسك بلاعبه.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي)

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

ويلعب منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان قد انطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الماضي بتواجد ستة لاعبين فقط.

بينما انضم لاعبي الأهلي والزمالك يوم 1 سبتمبر ولحق بهم اللاعبين المحترفين أمس الإثنين.

وينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 10 سبتمبر.

ويلعب الفراعنة ضد كاب فيردي يوم 6 سبتمبر في الجولة الأولى للتصفيات.

ثم يواجه المنتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.