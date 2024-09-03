تقرير إنجليزي: ليفربول يستعد للتفاوض على تجديد تعاقد محمد صلاح

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يبدو أن تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر عن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع فريقه حركت إدارة النادي لاتخاذ خطوات حول مستقبله.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن نادي ليفربول يعتقد أن صلاح كان يريد توصيل رسالة لهم من خلال تصريحاته عقب مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية دون رد.

ولذلك فإن نادي ليفربول يستعد الآن للدخول في مفاوضات مع محمد صلاح من أجل محاولة تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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ويعد صلاح هدفا كبيرا لأندية الدوري السعودي التي ترغب في التعاقد معه منذ الصيف الماضي.

وقال صلاح عقب مباراة مانشستر يونايتد لقناة سكاي سبورتس: "كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وأضاف "سنرى إن كنت سأستمر أم لا. لم يتحدث معي أحد من النادي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي".

وصنع صلاح هدفين في المباراة وسجل الهدف الثالث بنفسه.

ويتواجد صلاح البالغ من العمر 32 عاما في معسكر منتخب مصر من أجل خوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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