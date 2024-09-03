خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع فاركو لضم محمود جهاد.. وحل مقترح

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 18:50

كتب : حامد وجدي

محمود جهاد - فاركو

استفسر نادي الزمالك عن إمكانية ضم محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يرى رد فاركو على سعر اللاعب مبالغ فيه بالنسبة للقلعة البيضاء.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم خط الوسط بضم محمود جهاد صاحب الـ 23 عاما.

أخبار متعلقة:
مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج "مستمرون معا".. رسالة من الجزيري لجماهير الزمالك بعد حل أزمة مستحقاته

وعرض الزمالك على فاركو بسبب سعر محمود جهاد المرتفع، ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما عرض نادي الزمالك وضع بند أحقية الشراء في تعاقد اللاعب حال وافق نادي فاركو على فكرة الإعارة.

ويرتبط محمود جهاد بتعاقد مع نادي فاركو حتى صيف 2026.

وكان الزمالك يرغب في ضم محمود جهاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

من هو محمود جهاد؟

بدأ من دوري المدارس واستمر مع نادي النجوم حتى 2019 وانضم معارا لفاركو مع صعوده للممتاز وفعّل النادي تعاقده.

انضم من قبل لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

كان واحدا من عناصر روجيرو ميكالي في منتخب مصر الأولمبي والذي تأهل لأولمبياد باريس بتحقيق وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المغرب.

يحب أسلوب لعب عمرو السولية محليا وبول بوجبا عالميا.

ميركاتو الدوري المصري محمود جهاد فاركو الزمالك
نرشح لكم
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس التجربة الثانية - سعيد بقير إلى الوحدة السعودي مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم أوجولا سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد
أخر الأخبار
مهاجم الزمالك - عمر فرج.. حرمه ناديه من 4 دوريات أوروبية.. وكان قريبا من الأهلي 9 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير إنجليزي: ليفربول يستعد للتفاوض على تجديد تعاقد محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع فاركو لضم محمود جهاد.. وحل مقترح ساعة | ميركاتو
العربي السادس مع عبد المنعم.. نيس يتعاقد مع مدافع منتخب تونس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - أيمن المزين يعتذر عن عدم قيادة السكة الحديد 2 ساعة | القسم الثاني
بيريرا يكشف حقيقة عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثانية - سعيد بقير إلى الوحدة السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
مهاجم الزمالك - أرون بوبيندزا.. الهداف في تركيا وفرنسا وبانينكا تسببت في رحيله عن الشباب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس