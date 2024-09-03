خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم أوجولا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 17:25

كتب : حامد وجدي

صديق أوجولا - سيراميكا كيلوباترا

أتم نادي بيراميدز اتفاقه مع نظيره سيراميكا كليوباترا لضم صديق أوجولا.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد دخل في مفاوضات رسمية مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا من أجل حسم الصفقة خلال الأيام الماضية. (التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي بيراميدز قد اجتمعوا مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا من أجل حسم الصفقة.

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وقد تم حسم الصفقة من جانب مسؤولي الناديين ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ويلعب النيجيري صديق أوجولا صاحب الـ 23 عاما في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب بمركز صانع الألعاب.

ويرتبط أوجولا بتعاقد مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

ولعب أوجولا 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا.

إذ نجح أوجولا في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا بلقب كأس الرابطة المصرية على حساب فريق طلائع الجيش.

ويعتبر أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كما يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

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