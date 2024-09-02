خبر في الجول - بيراميدز يفاوض سيراميكا كليوباترا لضم أوجولا.. وطريقتان لحسم الصفقة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 14:14

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - صديق أوجولا

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا من أجل حسم صفقة صديق أوجولا.

ويسعى نادي بيراميدز لدعم فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد والمشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد دخل في مفاوضات رسمية مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا من أجل حسم الصفقة.

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واقترح بيراميدز التعاقد مع صديق أوجولا مقابل مبلغ مالي محدد.

ولكن مع طلب سيراميكا كليوباترا مبلغ أكبر، قدّم بيراميدز مقترحه الثاني بضم أوجولا بمقابل مالي ودخول لاعبين من بيراميدز ضمن الصفقة.

ويلعب النيجيري صديق أوجولا صاحب الـ 23 عاما في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب بمركز صانع الألعاب.

ويرتبط أوجولا بتعاقد مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

ولعب أوجولا 34 مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم المنقضي وساهم في 23 هدفا.

إذ نجح أوجولا في تسجيل 12 هدفا وصنع 11 آخرين.

كما توج أوجولا بلقب كأس الرابطة المصرية على حساب فريق طلائع الجيش.

ويعتبر أوجولا ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري المصري بـ 7 أهداف خلف محمد الشيبي.

كما يأتي أوجولا في المركز الثالث لأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري المصري برصيد 18 هدفا خلف كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

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