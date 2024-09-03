خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا - الجابون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

أتم الزمالك اتفاقه مع الجابوني أرون بوبيندزا لضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري.

أرون بوبيندزا

النادي : سينسناتي

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

ووقع اللاعب على عقود مبدئية ويصل مصر خلال أيام لتوقيع العقود النهائية وبدء مشواره مع الفريق.

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اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن توصل الزمالك لاتفاق مع أيك السويدي لضم المهاجم الفلسطيني عمر فرج. (طالع التفاصيل)

الزمالك أرون بوبيندزا ميركاتو الجابون
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