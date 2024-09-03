خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

عمر فرج - لاعب أيك السويدي

توصل الزمالك لاتفاق مع نادي أيك السويدي لضم مهاجمه عمر فرج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع أيك مع تقسيط مبلغ الصفقة وبعدها سيتم توقيع العقود وإرسال البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني.

وسيسافر عمر فرج إلى مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ليبدأ مشواره مع الزمالك.

أخبار متعلقة:
"مستمرون معا".. رسالة من الجزيري لجماهير الزمالك بعد حل أزمة مستحقاته خبر في الجول – الجزيري يتراجع عن شكوى الزمالك بعد حصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك للمشاركة في السوبر المصري

وكان الأهلي يرغب في وقت سابق في ضم عمر فرج لكن الصفقة توقفت خلال المفاوضات.

ويلعب منتخب فلسطين في شهر سبتمبر الجاري ضد كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وخاض عمر مباراتين مع منتخب فلسطين لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

وخلال الصيف الجاري ضم الزمالك المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.

عمر فرج أيك الزمالك ميركاتو
نرشح لكم
سالم: نتمنى أن يكون رفع إيقاف القيد هو الأخير.. ولا أعرف كيف كانوا يفكرون في الماضي مدرب حراس بيراميدز يكشف سبب غياب شريف إكرامي عن نهائي كأس مصر في الجول يكشف نص خطاب بيريرا لتوضيح أسباب رحيله الإسماعيلي يكشف التطورات الصحية لإيهاب جلال حمد إبراهيم يكشف مستجدات حالة إيهاب جلال خبر في الجول - ضياء النجار مترجما لـ كولر في الأهلي بظهور قميص التدريب الجديد.. عطية الله والساعي وأيمن في اليوم الأول لتجميع الأهلي وتواجد معلول الاتحاد يعلن ضم حامد الجابري ومروان داوود
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم 8 ثاتيه | الكرة الإفريقية
اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا 37 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج ساعة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - أستيراس تريبوليس يضم سيف الخشاب من إنبي ساعة | الكرة الأوروبية
الشباب يضم جناح ولفرهامبتون ومدافع إنترناسيونال ساعة | ميركاتو
4 قرارات من لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو 2 ساعة | ميركاتو
رافينيا: فكرت في الرحيل عن برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس