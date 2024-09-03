خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج

توصل الزمالك لاتفاق مع نادي أيك السويدي لضم مهاجمه عمر فرج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع أيك مع تقسيط مبلغ الصفقة وبعدها سيتم توقيع العقود وإرسال البطاقة الدولية للمهاجم الفلسطيني.

وسيسافر عمر فرج إلى مصر عقب نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ليبدأ مشواره مع الزمالك.

وكان الأهلي يرغب في وقت سابق في ضم عمر فرج لكن الصفقة توقفت خلال المفاوضات.

ويلعب منتخب فلسطين في شهر سبتمبر الجاري ضد كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وخاض عمر مباراتين مع منتخب فلسطين لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

وخلال الصيف الجاري ضم الزمالك المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي.