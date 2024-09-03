كما انفرد في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم

أعلن منتخب الجزائر خروج هشام بوداوي لاعب وسط نيس الفرنسي من قائمة الفريق استعدادا لتوقف سبتمبر الدولي، وانضمام أحمد قندوسي لاعب الأهلي بدلا منه، كما انفرد FilGoal.com قبل ساعات.

جاء ذلك على خلفية إصابته في مباراة الفريق أمام أنجيه في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وذكر FilGoal.com قبل ساعات أن منتخب الجزائر قرر استدعاء أحمد قندوسي لاعب وسط الأهلي لمعسكر منتخب الجزائر بدلا من بوداوي.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان مساء الثلاثاء: "وصل لاعب وسط المنتخب الوطني هشام بوداوي مصابا مساء الاثنين إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث خضع لفحص من قبل الطاقم الطبي الذي أكد إصابته في الركبة".

وأضاف البيان "على إثر ذلك، قرر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إعفاء بوداوي، الذي غادر مقر المعسكر صباح يوم الثلاثاء".

وأتم البيان "من أجل تعويضه، استدعى المدرب بيتكوفيتش اللاعب أحمد قندوسي".

وقضى قندوسي الموسم الماضي معارا لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا يومي 5 و10 سبتمبر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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وكان هشام بوداوي قد سجل الهدف الثاني في فوز نيس 4-1 على أنجيه.

وحقق نيس أول انتصاراته هذا الموسم بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين.

المباراة ذاتها شهدت الظهور الأول لمحمد عبد المنعم مدافع نيس الجديد المنتقل حديثا من الأهلي، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني.

وشارك محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 لأول مرة بقميص نيس بدلا من محمد علي تشو.

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام "ميدو" وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.