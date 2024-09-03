اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الثلاثاء تعاقده مع الألباني مايرو ميتاي قادما لوكوموتيف الروسي.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على إكس: "من موسكو إلى جدة.. ماريو ميتاي اتحادي".

وانضم اللاعب لاتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

من موسكو إلى جـدة 🛬 ماريو ميتاي اتـحـادي #صيفية_العميد pic.twitter.com/BtrHXkAvdE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 3, 2024

قبل ساعات من ضم ميتاي نجح اتحاد جدة في ضم الهولندي بيرجوين و البرتغالي دانيلو بيريرا.

وأصبح ميتاي تاسع صفقات النمور هذا الصيف.

فقد ضم اتحاد جدة كل من ستيفن بيرجوين ودانيلو بيريرا وحسام عوار وموسى ديابي ومعاذ فقيهي وصالح الشهري وبريدراج رايكوفيتش وعبد الإله العمري.

الظهير الأيسر الذي يبلغ من العمر 21 عامًا لعب 16 مباراة دولية مع منتخب ألبانيا.

بدأ ميتاي مشواره في الدوري اليوناني قبل الانضمام إلى لوكوموتيف موسكو الروسي في صيف 2022.

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