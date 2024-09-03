اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

فرحة جماهير اتحاد جدة بالهدف أمام أوكلاند

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الثلاثاء تعاقده مع الألباني مايرو ميتاي قادما لوكوموتيف الروسي.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على إكس: "من موسكو إلى جدة.. ماريو ميتاي اتحادي".

وانضم اللاعب لاتحاد جدة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

أخبار متعلقة:
الشباب يضم جناح ولفرهامبتون ومدافع إنترناسيونال النصر يضم جناح تشيلسي دريمز الغاني يعلن انتقاله موهبته إلى برشلونة مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو

قبل ساعات من ضم ميتاي نجح اتحاد جدة في ضم الهولندي بيرجوين و البرتغالي دانيلو بيريرا.

وأصبح ميتاي تاسع صفقات النمور هذا الصيف.

فقد ضم اتحاد جدة كل من ستيفن بيرجوين ودانيلو بيريرا وحسام عوار وموسى ديابي ومعاذ فقيهي وصالح الشهري وبريدراج رايكوفيتش وعبد الإله العمري.

الظهير الأيسر الذي يبلغ من العمر 21 عامًا لعب 16 مباراة دولية مع منتخب ألبانيا.

بدأ ميتاي مشواره في الدوري اليوناني قبل الانضمام إلى لوكوموتيف موسكو الروسي في صيف 2022.

اتحاد جدة لوكوموتيف موسكو مايرو ميتاي
نرشح لكم
سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي.. والقرار بيد اللاعب خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد خبر في الجول – الزمالك يتوصل لاتفاق مع أيك لضم عمر فرج كما انفرد في الجول - أستيراس تريبوليس يضم سيف الخشاب من إنبي الشباب يضم جناح ولفرهامبتون ومدافع إنترناسيونال مدافع يوفنتوس ينضم إلى بورتو النصر يضم جناح تشيلسي
أخر الأخبار
سفيان بوفال ينتقل إلى الدوري البلجيكي 16 دقيقة | ميركاتو
دي ماريا: فان جال أسوأ مدرب عملت معه في مسيرتي.. وهذا ما يميز سكالوني 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
باناثينايكوس وأولمبياكوس يتوصلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أوناحي.. والقرار بيد اللاعب 48 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الجابوني أرون بوبيندزا.. وتفاصيل التعاقد ساعة | الدوري المصري
كومان ينتقد انتقال بيرخفاين للدوري السعودي.. ويغلق باب منتخب هولندا في وجهه ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: أولمو تسبب في رحيل جوندوجان عن برشلونة.. وسبب عدم ضم كانسيلو وجواو فيليكس 2 ساعة | الدوري الإسباني
كما انفرد في الجول - استدعاء قندوسي لمنتخب الجزائر بدلا من زميل عبد المنعم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد جدة يعلن ضم مدافع ألبانيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد 4 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس