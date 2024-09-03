برونو فيرنانديز: أعرف أن مانشستر يونايتد ليس مستعدا للفوز بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - برايتون - مانشستر يونايتد

يدرك برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد جيدا أن فرصة فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري صعبة للغاية.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبدأ يونايتد الموسم بشكل غير جيد بعدما فاز بصعوبة على فولام بهدف دون رد وهُزم من برايتون بهدفين لهدف ومن ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء.

وتحدث برونو الذي جدد عقده مع يونايتد قبل عدة أسابيع حتى عام 2027 قائلا: "نعم أنا أعرف جيدا أن مانشستر يونايتد ليس مستعدا للفوز بالدوري الإنجليزي".

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وواصل في تصريحاته لشبكة "دازن قائلا: "نحن في المقابل نقاتل على التواجد في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

واستدرك "لكن مازال هناك مستع كبير للتحسن من أجل الهدف الأكبر، وبالطبع حلمي هو الفوز بلقب الدوري يوما ما".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013 ومع اعتزال مدربه التاريخي السير أليكس فيرجسون.

ويعد يونايتد أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع 20 مرة يليه ليفربول بـ19 بطولة.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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