مصدر من الأهلي لـ في الجول: بوفال خارج حسابات النادي بسبب راتبه الكبير

حسم النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بوفال بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

سفيان بوفال النادي : الريان الأهلي

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "سفيان بوفال خارج حسابات النادي بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه ويصل إلى 4 ملايين دولار".

وأضاف "وهذا فوق قدرات أي نادي مصري بالتالي من غير المناسب الدخول في مفاوضات معه".

وأعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال بالتراضي بين الطرفين.

ويعتبر ذلك الإجراء خطوة قبل قيد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق دخول سفيان بوفال دائرة اللاعبين الذين يتابعهم الأهلي لضم أحدهم. (التفاصيل من هنا)

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.