مصدر من الأهلي لـ في الجول: سفيان بوفال ضمن المرشحين لتدعيم الهجوم

دخل المغربي سفيان بوفال ضمن قائمة الأسماء المرشحة لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "سفيان بوفال ضمن الأسماء المرشحة لدعم هجوم الفريق".

وأضاف "تم عرض اسمه على كولر رفقة أسماء أخرى ووافق على فكرة التعاقد معه".

وأتم تصريحاته "سيتم دراسة الأمر بشكل أكبر في الأيام المقبلة لمعرفة إمكانية ضمه".

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.