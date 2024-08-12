مصدر من الأهلي لـ في الجول: سفيان بوفال ضمن المرشحين لتدعيم الهجوم

الإثنين، 12 أغسطس 2024 - 20:15

كتب : أحمد الخولي

المغرب - إسبانيا - سفيان بوفال

دخل المغربي سفيان بوفال ضمن قائمة الأسماء المرشحة لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "سفيان بوفال ضمن الأسماء المرشحة لدعم هجوم الفريق".

وأضاف "تم عرض اسمه على كولر رفقة أسماء أخرى ووافق على فكرة التعاقد معه".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخلود السعودي لم يبلغنا بالتراجع عن صفقة ديانج خبر في الجول - بسبب أبطال أوروبا.. فيرينتسفاروشي يبلغ الأهلي بتأجيل مفاوضات صفقة بن رمضان

وأتم تصريحاته "سيتم دراسة الأمر بشكل أكبر في الأيام المقبلة لمعرفة إمكانية ضمه".

ويعمل الأهلي على ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

الأهلي سفيان بوفال الريان القطري منتخب المغرب
نرشح لكم
هدف الأهلي المحتمل.. بن رمضان يسجل ثنائية ويقود فريقه للفوز في الدوري المجري التجربة الثالثة.. طارق العشري مدربا لبطل الدوري الليبي العربي الكويتي يضم عبد الرحمن خالد أولمبياد باريس - نهاية مشوار البعثة الفلسطينية.. دويدار يودع في منافسات ألعاب القوى أولمبياد باريس - الثانية تواليا.. المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3000 متر حواجز أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - من أجل ميدالية عربية.. دنيا أبو طالب تواجه أميمة البوشتي في التايكوندو
أخر الأخبار
مطالبا بتعويض كبير.. نداي يشكو الزمالك أمام فيفا 10 دقيقة | الدوري المصري
لاعب الإسماعيلي يعلن ابتعاده نهائيا عن كرة القدم 21 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف مستجدات المفاوضات المالية بين الأهلي ونيس بشأن عبد المنعم 42 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يطلق اسم سارة سمير على مركز شباب بالإسماعيلية ساعة | باريس 2024
Gaming - محمد نور وهازارد وآخرين في أبرز الإضافات الجديدة في هيروز EA FC 25 ساعة | Gamers
في الجول يكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي لضم زيزو ساعة | الكرة المصرية
"أصبح نحلة".. برينتفورد يتعاقد مع كارفايو من ليفربول ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يرفض العرض الأول من العربي القطري لضم زيزو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 إحالة أحمد فتوح إلى النيابة العامة 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 انتهت أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنـــدي ذهبية.. وفضية سارة سمير