Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25

أعلنت شركة EA تواجد جانلويجي بوفون في لعبة FC 25.

جيانلويجى بوفون النادي : معتزل

أسطورة حراسة المرمى الإيطالية سيتواجد باللعبة لأول مرة بعد اعتزال كرة القدم.

بوفون سيحصل على بطاقة بتقييم 91 ليصبح ثاني أفضل تقييم لحراس المرمى في اللعبة بعد ليف ياشين صاحب تقييم 92.

ويأتي بعد بوفون كل من إيكر كاسياس بتقييم 90 وبيتر شمايكل بتقييم 89 وفان دير سار بتقييم 87.

From football icon to #FC25 ICON. Welcome back to the pitch, @gianluigibuffon. pic.twitter.com/K1IaQ4EZWC — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 2, 2024

وسيتمكن مستخدمي اللعبة من استخدام بوفون في طور ultimate team.

بوفون أنهى مسيرته في بداية الموسم الماضي مع بارما بعد مسيرة طويلة كان أبرز ما فيها فترته مع يوفنتوس.