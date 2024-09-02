Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

جانلويجي بوفون - يورو 2024

أعلنت شركة EA تواجد جانلويجي بوفون في لعبة FC 25.

جيانلويجى بوفون

النادي : معتزل

أسطورة حراسة المرمى الإيطالية سيتواجد باللعبة لأول مرة بعد اعتزال كرة القدم.

بوفون سيحصل على بطاقة بتقييم 91 ليصبح ثاني أفضل تقييم لحراس المرمى في اللعبة بعد ليف ياشين صاحب تقييم 92.

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ويأتي بعد بوفون كل من إيكر كاسياس بتقييم 90 وبيتر شمايكل بتقييم 89 وفان دير سار بتقييم 87.

وسيتمكن مستخدمي اللعبة من استخدام بوفون في طور ultimate team.

بوفون أنهى مسيرته في بداية الموسم الماضي مع بارما بعد مسيرة طويلة كان أبرز ما فيها فترته مع يوفنتوس.

جيانلويجي بوفون
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