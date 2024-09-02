في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 19:26
كتب : FilGoal
واصل منتخب كاب فيردي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.
ووصل منتخب كاب فيردي إلى مصر أمس الأحد إلى القاهرة، ويقيم معسكره في منتجع الأسيوطي سبورت.
وخاض منتخب كاب فيردي مرانه الأول في مصر في منتجع الأسيوطي اليوم الإثنين استعدادا للمباراة.
ويعقد المدير الفني لمنتخب كاب فيردي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة للحديث عن المباراة.
ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.
ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية للتصفيات ضد بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.
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