في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

منتخب كاب فيردي في التدريبات

واصل منتخب كاب فيردي تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وتقام المباراة في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة مصر.. وصول منتخب كاب فيردي للقاهرة موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. جدول مواعيد منتخب مصر خلال توقف سبتمبر

ووصل منتخب كاب فيردي إلى مصر أمس الأحد إلى القاهرة، ويقيم معسكره في منتجع الأسيوطي سبورت.

وخاض منتخب كاب فيردي مرانه الأول في مصر في منتجع الأسيوطي اليوم الإثنين استعدادا للمباراة.

ويعقد المدير الفني لمنتخب كاب فيردي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في استاد القاهرة للحديث عن المباراة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية للتصفيات ضد بوتسوانا يوم 10 سبتمبر.

منتخب مصر كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: استاد القاهرة يستضيف مواجهة كأس إنتركونتينينتال راسينج الإيفواري لـ في الجول: الزمالك تفاوض معنا لضم عبدولاي جيري موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة قائمة الأهلي الإفريقية - ثنائي المغرب وتاو ضمن 27 لاعبا.. وموقف الساعي ومعلول قائمة الزمالك الإفريقية - فتوح وحسام أشرف ضمن 31 لاعبا.. وموقف بنتايك استعدادا لمواجهة مصر.. وصول منتخب كاب فيردي للقاهرة وفاة سليمان بامبا مدرب أضنة سبور ومدافع كوت ديفوار السابق خبر في الجول - فتوح في القائمة الإفريقية.. الزمالك يقيد لاعبيه بـ 5 استثناءات وموقف بنتايك
أخر الأخبار
خبر في الجول - ضياء النجار مترجما لـ كولر في الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
بظهور قميص التدريب الجديد.. عطية الله والساعي وأيمن في اليوم الأول لتجميع الأهلي وتواجد معلول 20 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يعلن ضم حامد الجابري ومروان داوود 25 دقيقة | الكرة المصرية
يوسف ديكيتش يطلب تسجيل رميته الشهيرة في أولمبياد باريس كعلامة تجارية ساعة | رياضات أخرى
مصدر من الأهلي لـ في الجول: بوفال خارج حسابات النادي بسبب راتبه الكبير ساعة | الدوري المصري
عبد الواحد السيد: سليمان كان مدربي في المنتخب ولا توجد خلافات بيننا ساعة | الدوري المصري
ماركا: تشواميني يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مستمر في منصبه.. عودة عبد الواحد السيد لمعسكر برج العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد