تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال

أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال بالتراضي بين الطرفين.

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ويعتبر ذلك الإجراء خطوة قبل قيد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق دخول سفيان بوفال دائرة اللاعبين الذين يتابعهم الأهلي لضم أحدهم. (التفاصيل من هنا)

وأجرى محمود تريزيجيه الكشف الطبي أمس الأحد في قطر تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق.

ومن المقرر انضمام تريزيجيه إلى الريان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

أما تريزيجيه فيمتد تعاقده مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.