تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

سفيان بوفال - المغرب

أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع المغربي سفيان بوفال بالتراضي بين الطرفين.

سفيان بوفال

النادي : الريان

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

الريان

ويعتبر ذلك الإجراء خطوة قبل قيد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق دخول سفيان بوفال دائرة اللاعبين الذين يتابعهم الأهلي لضم أحدهم. (التفاصيل من هنا)

أخبار متعلقة:
الراية القطرية: الريان يعلن صفقة ضم تريزيجيه خلال ساعات.. وبنشرقي يوقع تقرير تركي يكشف سبب رحيل تريزيجيه عن طرابزون سبور تقارير: تريزيجيه ينتقل إلى الريان القطري تقرير تركي: الفتح السعودي يطلب ضم تريزيجيه.. وموقف طرابزون

وأجرى محمود تريزيجيه الكشف الطبي أمس الأحد في قطر تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق.

ومن المقرر انضمام تريزيجيه إلى الريان لمدة موسم على سبيل الإعارة.

سفيان بوفال البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع أنجيه الفرنسي في عام 2012 ثم انتقل إلى ليل ومنه إلى ساوثامبتون الإنجليزي ثم سيلتا فيجو الإسباني.

قبل أن ينضم لصفوف الريان القطري مطلع الموسم الماضي.

ولم يشارك بوفال مع الريان سوى في 6 مباريات مع الريان خلال الموسم الماضي وسجل هدفا، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مع منتخب المغرب شارك بوفال في 46 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وشارك بوفال مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في قطر وحقق المركز الرابع مع أسود الأطلس.

أما تريزيجيه فيمتد تعاقده مع طرابزون سبور حتى صيف عام 2026.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022.

وخلال الموسم الجاري شارك تريزيجيه مع الفريق في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا خاض صاحب الـ29 عاما 76 مباراة مع الفريق سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 16 آخرين.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر 74 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع تسعة آخرين.

ميركاتو محمود تريزيجيه سفيان بوفال الريان القطري
نرشح لكم
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور الهلال يضم ماركوس ليوناردو جالاتاسراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين الرابع.. المصري يعلن تعاقده مع محمد مخلوف هل ستنجح هذه المرة؟ رومانو: بورتو يقترب من ضم ديالو الشريعي يكشف لـ في الجول: الشرطة العراقي طلب ضم قفة.. وخلاف حول المقابل المادي بعد فشل ضم تروسارد.. سكاي: عرض من الاتحاد إلى بورتو لضم جالينو
أخر الأخبار
خبر في الجول - مستمر في منصبه.. عودة عبد الواحد السيد لمعسكر برج العرب 8 دقيقة | الدوري المصري
Gaming – "جيجي عاد للملاعب".. بوفون ينضم لقائمة أساطير EA FC25 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
في منتجع الأسيوطي.. كاب فيردي يواصل الاستعداد لمواجهة منتخب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
"انتهت عمليات البحث".. الرائد السعودي يعلن ضم البركاوي ساعة | ميركاتو
خامس الصفقات.. المصري يتعاقد مع خالد الغندور ساعة | ميركاتو
البنك الأهلي يتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي ساعة | الكرة المصرية
الهلال يضم ماركوس ليوناردو 2 ساعة | سعودي في الجول
تمهيدا لقيد تريزيجيه؟ الريان يفسخ تعاقده مع بوفال 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد