"مستمرون معا".. رسالة من الجزيري لجماهير الزمالك بعد حل أزمة مستحقاته

أرسل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك رسالة لجماهير فريقه بعد حل مشكلة مستحقاته مع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الجزيري قد تراجع عن شكوته ضد الزمالك بعد التوصل لاتفاق يقضي حصوله على 250 ألف دولار من مستحقاته خلال الأسبوع الجاري (طالع التفاصيل).

وكتب الجزيري عبر حسابه على إنستاجرام: "شكرا مجلس إدارة الزمالك وشكرا أستاذ حازم فتوح وشكرا إبراهيم عبد الله".

"شكرا لجماهير نادي الزمالك العظيمة دعمكم لي ومحبتكم كنزا لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم، عاش نادي الزمالك".

وكان الجزيري قد قدم شكوى ضد النادي الأبيض في الفترة الماضية بسبب مستحقاته المتأخرة.

قبل أن يتوصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه التونسي لحل أزمة مستحقاته الجارية الوقت الحالي.

وكشف FilGoal.com أن الزمالك قد توصل لاتفا مع الجزيري على حل الأزمة خلال جلسة جمته مع حازم فتوح وكيله وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويتواجد الجزيري ضمن قائمة منتخب تونس التي ستخوض مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان الفريق الأول للزمالك قد حصل على فترة من الراحة بعد نهاية الموسم الماضي قبل أن يعود اللاعبين اليوم للخضوع لقياسات طبية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.

وخاض الزمالك مباراته الودية الأولى في المعسكر يوم السبت الماضي وفاز على سبورتنج بثلاثة أهداف دون مقابل.