روبرتسون يوضح ما لم يراه الجمهور في أداء صلاح ودياز ضد يونايتد

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن معظم الجماهير لا تركز مع جهد اللاعبين بعكس تسجيل الأهداف، في إشارة لما فعله الثنائي محمد صلاح ولويس دياز أمام مانشستر يونايتد.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين لدياز في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "سيتحدث الجميع عن الأهداف التي سجلها صلاح ودياز، والتمريرات الحاسمة، لكنهما بذلا جهدا لا مثيل له".

وأضاف الدولي الاسكتلندي "لقد عمل صلاح ودياز بجد من أجل الفريق".

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ورفع صلاح رصيده لـ 15 هدفا ضد مانشستر يونايتد كأكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا ضد يونايتد منذ جيمي جريفيس في 1968.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وهز صلاح شباك أولد ترافورد 10 مرات في آخر 7 زيارات فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 352 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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