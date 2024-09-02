كما كشف في الجول.. المصري يعلن ضم محمود حمدي في ثالث تدعيماته

أعلن النادي المصري ضم محمود حمدي حارس المرمى في ثالث تدعيمات الفريق البورسعيدي.

محمود حمدي النادي : المصري المصري

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اتفاق المصري مع محمود حمدي لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد. (التفاصيل من هنا)

وانتهى تعاقد محمود حمدي مع مودرن سبورت بنهاية الموسم المنقضي.

وكان المصري قد أعلن ضم كل من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي ومحمد هاشم مدافع الإسماعيلي لمدة موسمين.

وكان المصري قد توصل لاتفاق مع محمود حمدي لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وجاءت رغبة المصري في ضم حارس مرمى جديد بعدما تعرض عصام ثروت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويعلم علي ماهر مدرب المصري إمكانيات محمود حمدي جيدا بعدما تولى تدريبه في وقت سابق.

وفي 2014 رحل محمود حمدي عن الزمالك ليبحث عن فرصة جديدة بسبب تواجد ثلاثة حراس مرمى من الكبار في الفريق وهم أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

انضم لمصر للمقاصة وفي موسمه الثاني مع الفريق تمكن من حجز مقعدا أساسيا واستمر لمدة 7 سنوات وشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية، ثم انضم لفيوتشر في 2021 وتوج بكأس الرابطة.

شارك في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما سنة 2013 تحت قيادة ربيع ياسين.

ويبلغ محمود حمدي من العمر 30 عاما.

وخاض محمود حمدي 20 مباراة مع مودرن سبورت الموسم المنقضي وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات.