ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة سيبايوس.. وتقارير تكشف مدة غيابه

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه داني سيبايوس.

وأصيب سيبايوس خلال فوز ريال مدريد على منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ذكر نادي ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت على داني سيبايوس، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة يؤثر على أربطة الكاحل الأيمن".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب سيبايوس عن الملاعب.

فيما أفادت تقارير إسبانية عديدة أن فترة غياب داني سيبايوس قد تمتد لنحو شهرين.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد داني سيبايوس
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