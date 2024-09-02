سلوت: اقتراب عقد صلاح من نهايته؟ أنا لا أتحدث عن العقود.. ولكن

علق أرني سلوت المدير الفني لليفربول على اقتراب نهاية عقد محمد صلاح مع النادي وإمكانية رحيله الصيف المقبل.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، حين سجل هدفا وصنع 2.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "في هذه اللحظة صلاح واحد من الفريق، وأنا سعيد بأنه يتواجد معنا".

وأضاف "صلاح يلعب بشكل جيد للغاية، أنا لا أتحدث عن عقود اللاعبين، لكن يمكنني التحدث عن مستواه لساعات".

وينتهي عقد الدولي المصري مع ليفربول بنهاية موسم 2024-2025، ويمكنه التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه الصيف المقبل مجانا.

وكشف محمد صلاح عن مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول، وذلك عقب الفوز على مانشستر يونايتد.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "حظيت بفترة إعداد جيدة وقضيت الكثير من الوقت منفردا وفكرت بصورة إيجابية. كما تعلمون إنها السنة الأخيرة لي هنا مع النادي وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع".

وتابع "أشعر بالحرية في لعب كرة القدم، وسنرى ما سيحدث في العام المقبل".

وعن مستقبله اختتم "سنرى إن كنت سأستمر أم لا. لم يتحدث معي أحد من النادي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي".

وصنع صلاح أول هدفين للريدز، وسجل الثالث في دربي الشمال الغربي.

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ورفع صلاح رصيده لـ 15 هدفا ضد مانشستر يونايتد كأكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا ضد يونايتد منذ جيمي جريفيس في 1968.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وهز صلاح شباك أولد ترافورد 10 مرات في آخر 7 زيارات فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 352 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.