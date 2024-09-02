تقييم صلاح أمام ضحيته المفضلة من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول هز شباك مانشستر يونايتد، ضحيته المفضلة، وقدم عرضا مميزا في أولد ترافورد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين في فوز ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان لويس دياز الذي سجل أول هدفين بصناعة صلاح بمتوسط تقييم بلغ 8.7 درجة.

ورفع صلاح رصيده لـ 15 هدفا ضد مانشستر يونايتد كأكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا ضد يونايتد منذ جيمي جريفيس في 1968.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وهز صلاح شباك أولد ترافورد 10 مرات في آخر 7 زيارات فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 352 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 214 هدفا وصنع 90 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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