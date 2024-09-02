باركولا يسجل = لا خسارة.. باريس سان جيرمان ينتصر بثلاثية على ليل

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

برادلي باركولا

انفرد باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بالفوز 3-1 على ليل في الجولة الثالثة.

ووصل باريس سان جيرمان للانتصار رقم 500 مع الإدارة القطرية بجميع المسابقات، التي تولت مقاليد النادي في 2012.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بنتيجة 2-0.

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تقدم البرتغالي فيتينيا بالهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 33.

وأضاف برادلي باركولا في الدقيقة 36 الهدف الثاني.

ولم يخسر باركولا أي مباراة سجل خلالها في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات برصيد 27 فوزا و4 تعادلات.

وفي الشوط الثاني قلص إدين زهيجروفا الفارق في الدقيقة 78.

وألغي هدف التعادل لليل في الدقيقة 83 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

وأنهى راندال كولو مواني أحداث اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

وتعد تلك ثاني أفضل انطلاقة هجومية لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بأول 3 جولات إذ سجل لاعبيه 13 هدفا، بعدما سجلوا من قبل 17 هدفا في 2022-23.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 9 نقاط بالعلامة الكاملة، ويليه كل من مارسيليا ونانت ولانس وموناكو برصيد 7 نقاط.

فيما ظل ليل برصيد 6 نقاط في المركز السادس.

برادلي باركولا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليل
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