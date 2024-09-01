المصري يكشف حقيقة إيقاف القيد بسبب حسام حسن.. وعرض بيراميدز لثنائي الفريق

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 23:58

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس نادي المصري عن حقيقة تسبب حسام حسن مدرب الفريق السابق في إيقاف القيد للنادي.

وتقدم حسام حسن بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على مستحقاته من النادي البورسعيدي.

وقال أبو قمر عبر قناة دي إم سي: "المصري سيأخذ جميع الإجراءات القانونية في قضية المديونية لحسام وإبراهيم حسن، ولا يوجد إيقاف للقيد".

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وأضاف "وقف القيد لديه إجراءات مختلفة، وليس لدينا أي مشكلة لدفع المديونية".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد أي عرض رسمي من بيراميدز لضم ميدو جابر أو أحمد عيد".

قيّد المصري 5 أسماء جديدة في قائمته الإفريقية استعدادا للمشاركة في الكونفدرالية.

ويواجه المصري في الكونفدرالية الهلال الليبي في منتصف سبتمبر بالدور الثاني التمهيدي من الكونفدرالية.

وضم المصري 5 صفقات جديدة لقائمته الإفريقية وهم: محمد مخلوف ومحمود حمدي ومحمد هاشم وكريم بامبو وخالد الغندور.

ولم يعلن النادي عن صفقاته الجديدة بشكل رسمي حتى الآن.

وسبق أن كشف FilGoal.com انضمام مخلوف وهاشم من الإسماعيلي للمصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الدراويش.

وكذلك انتقال محمود حمدي للمصري عقب نهاية تعاقده مع مودرن سبورت، وكريم بامبو من البنك الأهلي، بالإضافة إلى الد الغندور لاعب الاتحاد السكندري السابق.

وحدد الهلال الليبي 15 سبتمبر المقبل موعدا لمباراته ضد المصري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

وستقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ملعب شهداء بنينا في بني غازي والمغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لـ11 ألف متفرج.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

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