مولر التاريخي يقود بايرن ميونيخ للفوز على فرايبورج

انتصر بايرن ميونيخ بثنائية على فرايبورج في الجولة الثانية من الدوري الألماني في أول لقاء بالموسم على ملعب أليانز أرينا.

سجل هاري كين وتوماس مولر ثنائية البافاري.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 38.

وبذلك سجل كين أمام جميع المنافسين الذين واجههم في الدوري الألماني وعددهم 17، ويسبقه فقط ميروسلاف كلوزه الذي سجل ضد 28 منافسا مختلفا.

وفي الدقيقة 78 سجل البديل توماس مولر ببراعة الهدف الثاني.

وسجل المخضرم للموسم الـ 16 على التوالي في الدوري الألماني معادلا كل من هولجير فاش وماتس هوملز وبيرند نيكيل وأولف ثون ومايكل زورك.

كما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص بايرن ميونيخ برصيد 710 مباراة متفوقا على سيب ماير.

ومنعت القائم ركلة جزاء سددها لوكاس هولير في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع هايدنهايم الصاعد حديثا ولايبزج.

فيما تعرض فرايبورج لأول خسارة له هذا الموسم وظل في المركز العاشر.

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