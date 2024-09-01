سلوت: ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد هو ما نحتاجه للفوز بالمباريات الكبيرة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فريقه قدم مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد واستحق الفوز.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عقب المباراة عبر سكاي سبورتس: "نعلم أن اللعب في أولد ترافورد به لحظات صعبة، وبعدما سجلنا هدفا لم يُحتسب واصلنا اللعب بنفس الطريقة وحققا فوزا مستحقا".

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وأضاف "اليوم أظهرنا الكثير من اللحظات التي عاد فيها الهجوم بقوة للدفاع وهذا ما نحتاجه إذا أردنا الفوز بمثل هذه المباريات".

وأكمل "في الشوط الأول أخبرت اللاعبين أن مانشستر سيضغط بقوة وأظهرت لهم عدة حالات واحدة منها أدت إلى فرصة خطيرة لـ مزراوي".

وأتم تصريحاته "لويس دياز لم يتراجع للدفاع كما ينبغي ومثل هذه اللحظات يمكن أن تغير مجرى المباراة ولذلك تم تغييره".

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