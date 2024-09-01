برونو يدافع عن كاسيميرو: إنه أكثر خبرة مني ولعب لأفضل ناديين في العالم

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 20:39

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد - سوبوسلاي - ليفربول

دافع برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد عن زميله في الفريق كاسيميرو بعد الخسارة أمام ليفربول.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

كاسيميرو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
ليفربول

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وشهد المباراة تسبب كاسيميرو في أخطاء أسفرت عن هدفي ليفربول الأول والثاني في المباراة. ليغادر الملعب بين الشوطين.

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وقال برونو عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل جيد وكان لنا عدة فرص، يجب أن نكون أكثر دقة أمام المرمى وهذا ما حدث ضد فولام أيضا".

وأضاف "الأهداف التي تسكن شباكنا دائما ما تكون من صنعنا، وعندما تستقبل هدفا لا يمكنك الإشارة إلى خطأ واحد فقط، ما الهدف من القول إن كاسيميرو أو كوبي ماينو فقد الكرة وتسبب في هدف؟ لقد فقدوا الكرة لأنهم أرادوا أن يكونوا شجعانا وهذا جزء من كرة القدم ولا يجب النظر له بشكل فردي".

وأكمل "كاسيميرو أكثر خبرة مني ولست بحاجة لإخباره بأي شيء فهو يعرف ما هي كرة القدم، فهو لعب لصالح أفضل ناديين في العالم".

وأردف "كوبي ماينو فتى ممتاز، أريده أن يحاول أكثر ويفعل هذا لأنه جزء من طريقة لعبه".

وأتم تصريحاته "لا يجب أن ننظر إلى الماضي علينا فقط أن نجعل الأمر مختلفا، خسرنا المباراة ونهنئ ليفربول، كانوا أكثر حسما منا وأنا لا أنظر إلى الإحصائيات لكن المباراة كانت متكافئة".

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد كاسيميرو
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