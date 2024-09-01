عرض ممتع من الفرعون في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل ويصنع مرتين في فوز ليفربول على يونايتد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 19:55

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وواصل صلاح تألقه أمام مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد، وسجل هدفا وصنع هدفين لفريقه في المباراة.

وارتفع رصيد محمد صلاح من الأهداف أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد إلى 10 أهداف في مختلف البطولات.

ثلاثية ليفربول جاءت عن طريق لويس دياز هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند نقطة واحدة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات سريعة وسجل أرنولد هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 7 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية لويس دياز.

إلا أن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل صلاح المتداخل في الهجمة قبل وصول الكرة إلى أرنولد.

واستمرت محاولات ليفربول إلى أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق لويس دياز.

وجاء الهدف بعد صناعة محمد صلاح بعرضية من ناحية اليمين قابلها لويس دياز بضربة رأسية في الشباك الخالية.

واستغل لاعبو ليفربول خطأ كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد وخطفوا الكرة بسرعة في هجمة انتهت بالهدف الثاني عن طريق لويس دياز أيضا في الدقيقة 42 بصناعة جديدة من صلاح.

لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد لليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر التبديل الأول بنزول توبي كولير بدلا من كاسيميرو.

وبعدما صنع هدفين نجح صلاح أخيرا في التهديف وسجل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة في شباك أندري أونانا.

ووصل صلاح لهدفه رقم 15 في شباك مانشستر يونايتد بمختلف البطولات.

وعقب الهدف أهدر صلاح فرصة إضافة الرابع سريعا بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى العارضة.

وتألق أليسون بيكر حارس ليفربول وأنقذ فرصة مؤكدة أمام زيركزي.

وغادر لويس دياز الملعب في الدقيقة 65 وشارك بدلا منه كودي جاكبو.

واستمرت محاولات ليفربول الخطيرة على مانشستر يونايتد في الدقائق المتبقية عن طريق صلاح وداروين نونيز البديل وكذلك كودي جاكبو، ولكن النتيجة لم تتغير لتنتهي المواجهة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد.

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