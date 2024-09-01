يحقق أرقامه في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل يهز شباك مانشستر يونايتد مجددا

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التسجيل ضد مانشستر يونايتد الذي أصبح ضحيته المفضلة.

ويتقدم الريدز بنتيجة 3-0 على مانشستر يونايتد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية بعد تمريرة دومينيك سوبوسلاي.

وكاد صلاح أن يسجل من فرصتين بعد هدفه مباشرة لكن مرت الأولى أعلى العارضة والثانية بجوار القائم.

وصنع الدولي المصري هدفين ليفربول في الشوط الأول الذي سجلهما لويس دياز.

ورفع صلاح رصيده لـ 15 هدفا ضد مانشستر يونايتد كأكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته.

وبات صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا ضد يونايتد منذ جيمي جريفيس في 1968.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافا ضد يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

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صلاح يمارس هوايته المفضلة ⚽

التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد 😎



الهدف الثالث لليفربول في مرمى أونانا بقدم الملك المصري 🇪🇬👑pic.twitter.com/APLG5qoP4l — FilGoal (@FilGoal) September 1, 2024

وهز صلاح شباك أولد ترافورد 10 مرات في آخر 7 زيارات فقط.

ومنذ انضمامه لليفربول يعد صلاح أكثر لاعب ساهم بتسجيل 3 أهداف في مباريات بالدوري الإنجليزي برصيد 15 مرة ويليه إرلينج هالاند برصيد 11 مباراة.

وبات صلاح ثاني أكثر لاعب يسجل ويصنع هدفا في نفس المباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 33 مباراة متفوقا على تيري هنري.

ويسبقه فقط واين روني برصيد 36 مباراة.

ويعد صلاح ثاني لاعب ساهم تهديفيا في أهداف ضد الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي برصيد 59 هدفا ويتفوق عليه فقط آلان شيرار برصيد 75 هدفا.

كما أصبح أول لاعب يسجل 3 ويصنع 3 أهداف في هذا الموسم بالدوريات الـ 5 الكبرى.