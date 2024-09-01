ماريسكا: نيكولاس جاكسون سيجدد عقده ولكن

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

شدد إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن نيكولاس جاكسون لاعب الفريق سيجدد عقده مع النادي.

وقال ماريسكا في تصريحات للصحفيين عقب مباراة كريستال بالاس: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن نيكولاس جاكسون سيجدد عقده، لكن لا أعرف حتى أي عام".

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن المهاجم السنغالي سيجدد عقده لمدة عامين إضافيين، ليكون حتى 2033.

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وسجل المهاجم السنغالي هدفا في مرمى كريستال بالاس.

وإجمالا لعب 4 مباريات خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر في 252 دقيقة لعبها.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى تشيلسي في صيف 2023 مقابل 37 مليون يورو.

ولعب جاكسون 44 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل ضد كريستال بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبهذا التعادل وصل تشيلسي إلى النقطة الرابعة في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما حصل كريستال بالاس على النقطة الأولى له خلال الموسم الحالي في المركز الـ16.

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