لم يسجل فصنع.. صلاح يواصل مساهماته التهديفية مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 18:57

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - لويس دياز - ليفربول

وصل محمد صلاح نجم ليفربول للمساهمة التهديفية رقم 20 ضد مانشستر يونايتد بصناعة هدفين في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد.

وصنع صلاح هدفي الريدز في الدقيقتين 35 و42 والذي سجلهما لويس دياز في شباك أندري أونانا.

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وساهم صلاح بتسجيل 20 هدفا خلال 16 مواجهة ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، بتسجيل 14 هدفا وصناعة 6.

وأصبح صلاح أول لاعب يصنع 25 فرصة محققة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

كما وصل الجناح المصري لـ 100 مساهمة تهديفية في آخر 4 مواسم من الدوري الإنجليزي، ويعد أقرب لاعب له برصيد 83 مساهمة.

إجمالا وصل صلاح هذا الموسم لـ 5 مساهمات بتسجيل هدفين وصناعة 3 في أول 3 جولات من المسابقة.

ويشكل صلاح ودياز أفضل ثنائية هجومية هذا الموسم إذ ساهما فيما بينهما بتسجيل 3 أهداف، بالتساوي مع ثنائية نوني مادويكي وكول بالمر بـ 3 أهداف أيضا مع تشيلسي.

ووصل لويس دياز لـ 5 أهداف في 5 مباريات ضد مانشستر يونايتد (سجل 4 وصنع 1).

كذلك سجل الكولومبي أول ثنائية له مع الريدز منذ أغسطس 2022 عندما سجل هدفين ضد بورنموث.

محمد صلاح لويس دياز لويس دياز - ليفربول الدوري الإنجليزي
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