انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (0)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح

برونو يدافع عن كاسيميرو: إنه أكثر خبرة مني ولعب لأفضل ناديين في العالم

صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد

عرض ممتع من الفرعون في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل ويصنع مرتين في فوز ليفربول على يونايتد

يحقق أرقامه في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل يهز شباك مانشستر يونايتد مجددا

ماريسكا: نيكولاس جاكسون سيجدد عقده ولكن

لم يسجل فصنع.. صلاح يواصل مساهماته التهديفية مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مدرب كريستال بالاس: سعيد لأن الحكم لم يدمر يومي بطرد هيوز

ماريسكا: كان يجب طرد لاعب كريستال بالاس.. وكنا نستحق الفوز