انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (0)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد
ق 65: خروج لويس دياز ونزول جاكبو
ق 64: أليسون يتألق أمام زيركزي
ق 58: صلاح يهدر فرصة الرابع
ق 56: جووووووووووول صلاح والثالث
ق 53: محاولات مستمرة من يونايتد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية دون رد
ق 42: جوووووول دياز والثاني بصناعة صلاح
ق 35: جوووووووووول لويس دياز والأول بصناعة صلاح
ق 8: إلغاء الهدف بسبب تسلل صلاح
ق 7: جوووووووووووول أرنولد
انطلاق المباراة
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