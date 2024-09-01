انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (0)-(3) ليفربول.. فوز رفاق صلاح

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

هدف لويس دياز - ليفربول - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد

ق 65: خروج لويس دياز ونزول جاكبو

ق 64: أليسون يتألق أمام زيركزي

ق 58: صلاح يهدر فرصة الرابع

ق 56: جووووووووووول صلاح والثالث

ق 53: محاولات مستمرة من يونايتد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية دون رد

ق 42: جوووووول دياز والثاني بصناعة صلاح

ق 35: جوووووووووول لويس دياز والأول بصناعة صلاح

ق 8: إلغاء الهدف بسبب تسلل صلاح

ق 7: جوووووووووووول أرنولد

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
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