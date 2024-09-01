التشكيل - دي ليخت أساسي مع مانشستر يونايتد لأول مرة.. وليفربول بدون تغييرات

أعلن كل من إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وأرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل مانشستر يونايتد تواجد ماتياس دي ليخت كأساسي لأول مرة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – جوشوا زيكيرزي – ماركوس راشوفرد.

بينما يلعب ليفربول بدون تغييرات عن المباراة الماضية في التشكيل.

وجاء تشكيل ليفربول بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافينبرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط.