قائمة الأهلي الإفريقية - ثنائي المغرب وتاو ضمن 27 لاعبا.. وموقف الساعي ومعلول

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

حسم النادي الأهلي ملف قائمته الإفريقية بقيد 27 لاعبا بينهم رباعي في حراسة المرمى.

وعلم FilGoal.com أن القائمة قد شهدت غياب الثنائي علي معلول وكريم فؤاد بسبب إصابتهما.

بينما شهدت القائمة ضم الصفقات الجديدة وهم كل من يحيى عطية الله وأشرف داري ويوسف أيمن.

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أما عمر الساعي فلم يسجل أمس السبت وبالتالي سيغيب عن مواجهتي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد ثنائي المنتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس رغم أنباء عروض الاحتراف.

وسيصبح عمر الساعي اللاعب رقم 28 في قائمة الأهلي الإفريقية وسيكون متاحا لمواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

ويلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في كأس السوبر يوم 27 سبتمبر الجاري في الرياض بالسعودية.

ويغيب من لم يتم قيده في القائمة الإفريقية حتى أمس السبت عن مواجهتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد جور ماهيا الكيني في دور الـ 32 من دوري الأبطال، ويقام الذهاب يوم 15 سبتمبر الجاري عصرا.

أما لقاء الإياب فيكون بعده بأسبوع في القاهرة.

دوري أبطال إفريقيا قائمة الأهلي الإفريقية الأهلي بيرسي تاو
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