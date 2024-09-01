انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) كريستال بالاس
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 15:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق93. نيكولاس جاكسون يهدر فرصة انفراد بالمرمى في الوقت القاتل.
ق53. جووووول التعادل لكريستال بالاس عن طريق عن طريق إيزي بتسديدة صاروخية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28. استئناف المباراة بعد علاج هيندرسون.
ق27. إصابة دين هينردسون حارس مرمى كريستال بالاس.
ق25. جوووول أول لتشيلسي عن طريق نيكولاس جاكسون بعد هحمة سريعة انتهت بتمريرة من بالمر أمام المرمى ليسجل جاكسون في المرمى.
ق21. مادويكي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول من انفراد بالمرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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