تشكيل تشيلسي - نيتو أساسي لأول مرة في مواجهة كريستال بالاس
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 15:05
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريكسا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد بيدرو نيتو كأساسي لأول مرة بدلا من ميهايلو مودريك.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرت سانشيز.
الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.
الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.
ويحتل تشيلسي المركز 12 برصيد 3 نقاط بعد فوز وخسارة، بينما خسر كريستال بالاس أول مباراتين ليحتل المركز 18.
نرشح لكم
برونو يدافع عن كاسيميرو: إنه أكثر خبرة مني ولعب لأفضل ناديين في العالم صلاح: هذا موسمي الأخير في ليفربول.. وفوجئت بسهولة مباراة يونايتد عرض ممتع من الفرعون في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل ويصنع مرتين في فوز ليفربول على يونايتد يحقق أرقامه في مسرح الأحلام.. صلاح يسجل يهز شباك مانشستر يونايتد مجددا ماريسكا: نيكولاس جاكسون سيجدد عقده ولكن لم يسجل فصنع.. صلاح يواصل مساهماته التهديفية مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد مدرب كريستال بالاس: سعيد لأن الحكم لم يدمر يومي بطرد هيوز ماريسكا: كان يجب طرد لاعب كريستال بالاس.. وكنا نستحق الفوز
أخر الأخبار
تقرير: النصر قرر فسخ عقد أليكس تيليس 39 دقيقة | ميركاتو