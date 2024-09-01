تشكيل تشيلسي - نيتو أساسي لأول مرة في مواجهة كريستال بالاس

أعلن إنزو ماريكسا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد بيدرو نيتو كأساسي لأول مرة بدلا من ميهايلو مودريك.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – بيدرو نيتو.

ويحتل تشيلسي المركز 12 برصيد 3 نقاط بعد فوز وخسارة، بينما خسر كريستال بالاس أول مباراتين ليحتل المركز 18.