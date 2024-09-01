"أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لي".. عمر الساعي يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

وجه عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي رسالة إلى جماهير ناديه بعد رحيله.

عمر الساعي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي قد أعلن في تصريحات تليفزيونية رحيل اللاعب إلى الأهلي بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com كواليس انتقال اللاعب من الإسماعيلي إلى الأهلي. (التفاصيل من هنا)

وكتب عمر الساعي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:

"رسالتي إلى جمهوري الحبيب جمهور النادي الإسماعيلي، الدراويش، جمهوري وأهلي وأحبتي الداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول وحتى الآن".

"حيث أكرمني الله عز وجل من خلال بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون خير مشرف لهم في المنتخبات الوطنية للشباب والأولمبي، وهذا الخير حل لي حينما هتف بإسمي جمهور النادي الإسماعيلي ووجدت نفسي بين أحضان مدينة بأكملها محمولا على الأكتاف وهذا ليس بجديد على جمهور يتنفس كرة القدم منذ أكثر من 100 عام".

"يعلم الله الكريم أنني لم أبخل على النادي طيلة حياتي الصغيرة بالنادي بنقطة عرق واحدة".

"أشكر الله على ما وصلت له بحبكم ودعمكم لي، كما أشكر جميع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وأخوتي عمال غرف الملابس ومجالس الإدارات التي لعبت تحت قيادتها".

"أخص بالذكر الأب الروحي إيهاب جلال الذي له فضل كبير عليّ والذي اعتبره قائدي ومعلمي في ظهوري بهذا المستوى".

"أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لي لأنني ابن النادي الإسماعيلي والإسماعيلية".

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ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

من هو عمر الساعي

جوهرة أخرى من قطاع الناشئين الشهير في تاريخ الكرة المصرية.

يجيد اللاعب الذي وُلد عام 2003 اللعب على الجناح وفي وسط الملعب أيضا.

نال اللاعب الواعد مشاركته الأولى في الدوري المصري مع الدراويش في نهاية الموسم قبل الماضي أمام طلائع الجيش، حيث لعب لـ 24 دقيقة.

وفي الموسم الماضي ظهر للمرة الثانية في مسيرته، في يناير الماضي أمام الجيش أيضا، ثم نال مشاركته الأولى أمام الداخلية في الشهر ذاته، ليصل إلى مجموع 14 مباراة في الدوري الممتاز.

ظهور الساعي قاده ليصبح أحد أفراد منتخب مصر تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، تحت قيادة رجل آخر له تاريخ مع الإسماعيلية، وهو محمود جابر مدرب المنتخب آنذاك ورئيس قطاع الناشئين الحالي في الإسماعيلي، وفور هذا التألق قرر النادي تجديد عقده لـ 5 سنوات في فبراير الماضي.