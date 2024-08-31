مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية لانتقال الساعي لـ الأهلي

السبت، 31 أغسطس 2024 - 18:03

كتب : عمرو نبيل

عمر الساعي

أوضح مصدر من الإسماعيلي التفاصيل المالية لصفقة انتقال عمر الساعي إلى الأهلي.

وسبق أن كشف مصدر من الإسماعيلي على الموافقة على بيع لاعب الوسط إلى الأهلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قيمة الصفقة 50 مليون جنيه".

أخبار متعلقة:
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: المجلس وافق على بيع عبد الرحمن مجدي لـ بيراميدز مدرب برايتون: طرد رايس؟ لقد سدد الكرة بعيدا والبطاقة كانت واضحة مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على بيع عمر الساعي لـ الأهلي أمرابط: لا يمكنني رفض العمل مع مورينيو

وأوضح "سيدفع الأهلي35 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات".

وأتم "كما سيتم إعارة 3 لاعبين من بينهم عمار حمدي لمدة موسم".

وسبق أن صرّح مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "وافقنا على بيع عمر الساعي للأهلي بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت".

وأضاف "المجلس وافق على بيع الساعي للأهلي بعدما زاد المقابل المادي المقدم من قبل النادي الأحمر للتعاقد معه".

كما تواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول من الأهلي الذي أكد على إتمام الاتفاق مع الإسماعيلي ضم الساعي.

وكان الإسماعيلي قرر عدم بيع عمر الساعي للأهلي بسبب رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي أكبر وهذا ما تم في النهاية.

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

عمر الساعي الأهلي الإسماعيلي
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز جراحة ناجحة لـ كريم فؤاد في الرباط الصليبي للركبة في ألمانيا مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: المجلس وافق على بيع عبد الرحمن مجدي لـ بيراميدز مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على بيع عمر الساعي لـ الأهلي "من أجل استكمال الرحلة" تعليق عواد على تجديد تعاقده مع الزمالك نادي النجوم يطالب بمنع الإسماعيلي من المشاركة في الدوري كما كشف في الجول – الزمالك يجدد تعاقده مع محمد عواد خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع عواد لتجديد تعاقده
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - المصري يقدم عرضا لـ ضم بوبو من بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
جراحة ناجحة لـ كريم فؤاد في الرباط الصليبي للركبة في ألمانيا 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود هجوم كالمعتاد وعودة جاك جريليش ضد وست هام 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العروبة السعودي يعلن ضم كورت زوما 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: رأيي في البطاقة الحمراء لـ رايس؟ لا شيء كالمعتاد 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل وصنع.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز الأول في الموسم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفرعون المصري جاهز للظهور الأول.. عبد المنعم ينضم لقائمة نيس ضد أنجيه ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان