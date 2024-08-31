مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية لانتقال الساعي لـ الأهلي

أوضح مصدر من الإسماعيلي التفاصيل المالية لصفقة انتقال عمر الساعي إلى الأهلي.

وسبق أن كشف مصدر من الإسماعيلي على الموافقة على بيع لاعب الوسط إلى الأهلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قيمة الصفقة 50 مليون جنيه".

وأوضح "سيدفع الأهلي35 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات".

وأتم "كما سيتم إعارة 3 لاعبين من بينهم عمار حمدي لمدة موسم".

وسبق أن صرّح مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "وافقنا على بيع عمر الساعي للأهلي بعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت".

وأضاف "المجلس وافق على بيع الساعي للأهلي بعدما زاد المقابل المادي المقدم من قبل النادي الأحمر للتعاقد معه".

كما تواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول من الأهلي الذي أكد على إتمام الاتفاق مع الإسماعيلي ضم الساعي.

وكان الإسماعيلي قرر عدم بيع عمر الساعي للأهلي بسبب رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي أكبر وهذا ما تم في النهاية.

ويلعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.