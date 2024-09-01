مواعيد مباريات الأحد 1 سبتمبر 2024.. صلاح ضد يونايتد وظهور عبد المنعم

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة على استاد ستامفورد بريدج.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يحل توتنام ضيفا على نيوكاسل ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تختتم مباريات اليوم بقمة الجولة عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

قد تشهد منافسات الجولة الثالثة من المسابقة الظهور الأول لمحمد عبد المنعم في الاحتراف الأوروبي.

ويحل نيس الذي انضم عبد المنعم إلى صفوفه ضيفا على أنجيه في تمام السادسة مساء.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليل في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء على استاد سنتياجو برنابيو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة الثالثة من المسابقة قمة جديدة بين يوفنتوس وروما.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1.