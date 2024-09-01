مواعيد مباريات الأحد 1 سبتمبر 2024.. صلاح ضد يونايتد وظهور عبد المنعم

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يشهد اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال – تروسارد أساسي.. وصلاح على مقاعد البدلاء ضد برايتون صلاح يكشف سر أهدافه ضد مانشستر يونايتد.. كيف تغير وأغنية يحبها دوري المحترفين - إبراهيم صلاح مدربا لبلدية المحلة خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم الاتفاق مع إبراهيم صلاح لتدريبه

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة على استاد ستامفورد بريدج.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يحل توتنام ضيفا على نيوكاسل ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما تختتم مباريات اليوم بقمة الجولة عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

قد تشهد منافسات الجولة الثالثة من المسابقة الظهور الأول لمحمد عبد المنعم في الاحتراف الأوروبي.

ويحل نيس الذي انضم عبد المنعم إلى صفوفه ضيفا على أنجيه في تمام السادسة مساء.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليل في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء على استاد سنتياجو برنابيو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تشهد الجولة الثالثة من المسابقة قمة جديدة بين يوفنتوس وروما.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي صلاح ليفربول نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
هالاند: أحببت تمريرة لويس في الهدف الثاني.. وهذا الأمر هو الأكثر أهمية جوارديولا: مباراة وست هام من الأفصل لـ هالاند.. وشعرنا بالخطر دائما الأول منذ 1994 وسجل أكثر مما لعب.. هالاند لا يتوقف عن كتابة الأرقام بإلزام الشراء.. سانشو إلى تشيلسي هاتريك جديد من هالاند.. مانشستر سيتي يضرب وست هام بثلاثية ويتصدر الدوري الدوري الإنجليزي – 9 دقائق تؤكد لعنة أغسطس لـ إيفرتون.. وفوز برينتفورد وأستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) سيتي.. فوز السماوي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود هجوم كالمعتاد وعودة جاك جريليش ضد وست هام
أخر الأخبار
انتظام محمود بنتايك في معسكر الزمالك بـبرج العرب 17 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الجزيري لحل أزمة مستحقاته 53 دقيقة | الكرة المصرية
مع استمرار غياب ميسي.. سواريز يسجل ثنائية وإنتر ميامي يواصل الانفراد بالصدارة ساعة | أمريكا
الأغلى في تاريخ السعودية.. الهلال يتعاقد مع متعب الحربي لاعب الشباب ساعة | سعودي في الجول
وكيله: البركاوي يقترب من الرائد والبديل مغربي.. ومفاجأة بشأن عرض الزمالك ساعة | ميركاتو
مواجهة من الممتاز في الجولة الأولى.. الكشف عن قرعة دوري المحترفين 2 ساعة | القسم الثاني
استعدادا لمواجهة مصر.. وصول منتخب كاب فيردي للقاهرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير سويدي: بديل وسام في سيريس.. الأهلي مهتم بضم ساليتش وتخصيص مبلغ كبير 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يكشف سر احتفال القوس والسهم 2 انتهى اليوم الأخير من الانتقالات - توني إلى أهلي جدة.. وانتظار الإعلان الرسمي لـ سترلينج وسانشو 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد وليفربول.. برشلونة ضد بايرن.. أسهل لـ سيتي وجحيم لـ باريس 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان