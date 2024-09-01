وفاة سليمان بامبا مدرب أضنة سبور ومدافع كوت ديفوار السابق

الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 02:59

كتب : FilGoal

سول بامبا - كارديف سيتي

أعلن نادي أضنة سبور التركي وفاة مديره الفني والمدافع الإيفواري الدولي السابق سليمان "سول" بامبا عن عمر يناهز 39 عاما.

وجاء بيان أضنة كالتالي:

"مديرنا الفني سليمان بامبا الذي سقط مريضا قبل مواجهة مانيسا بالأمس، تم نقله إلى مستشفى مانيسا سيلال بايار الجامعي وللأسف خسر معركته للنجاة هناك. تعازينا لعائلته ولمجتمعنا".

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وبدأ بامبا مسيرته الاحترافية مع باريس سان جيرمان عام 2004، ومثل فريق دونفرملاين أثلتيك الاسكتلندي بين 2006 و2008، ومنه انتقل إلى مواطنه هيبرنيان الذي استمر معه حتى 2011.

بعد ذلك انتقل بامبا إلى ليستر سيتي وقضى معه موسما واحدا، ثم رحل إلى طرابزون سبور التركي واستمر معه حتى 2014.

خلال تلك الفترة مثل بامبا منتخب كوت ديفوار الأول بين 2008 و2014، ولعب معه 46 مباراة.

بعد ذلك انتقل الإيفواري إلى باليرمو وقضى معه 6 أشهر، ثم خرج معارا لليدز يونايتد الذي تعاقد معه واستمر في صفوفه حتى 2016.

الخطوة التالية هي الأطول والأبرز في مسيرته، حيث لعب مع كارديف سيتي لـ 5 سنوات حتى 2021، وبعدها قضى الموسم الأخير في مسيرته بين صفوف ميدلسبره.

بدأ بامبا مسيرته التدريبية كمساعد في كارديف عام 2023، ثم تولى قيادة أضنة سبور هذا العام قبل وفاته.

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